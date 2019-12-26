المواجهات تتواصل في هونغ كونغ لليوم الثالث على التوالي

2019/12/26 | 18:53

اخبار السعودية )- تواصلت الاضطرابات التي تشهدها هونغ كونغ تزامناً مع فترة عيد الميلاد لليوم الثالث على التوالي، اليوم (الخميس)، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية والشرطة داخل مراكز التسوق.ونظّم المحتجون مظاهرات في عدة مراكز تسوّق مرددين شعارات مناهضة للحكومة، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل ضد عشرات المتظاهرين في مركز تسوّق في حي تاي بو إضافة إلى صبغة زرقاء اللون لتحديد المشتبه بهم، وأوقفت الشرطة عدداً من الأشخاص، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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