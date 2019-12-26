تنديد صيني بالقيود التجارية في قانون الدفاع الأميركي الجديد

2019/12/26 | 21:28

اخبار السعودية )- أكدت الصين، اليوم (الخميس)، أنها «تعارض بشدّة» القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأميركي الجديد، بعدما ندَّدت به في وقت سابق معتبرة أنه يشكل «تدخلاً» في شؤونها الداخلية.ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يمنع «قانون إقرار الدفاع الوطني» الذي تم التوقيع عليه، الأسبوع الماضي، استخدام الأموال الفيدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويُبطئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة «هواوي العملاقة للاتصالات».

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