تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحراً 50 % في 2019

2019/12/26 | 21:59

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد تراجع إلى النصف مقارنة مع العام الماضي.ووفقا لأرقام الوزارة التي نشرت، أمس (الأربعاء)، كان عدد الوافدين خلال العام الحالي 11439 أي أقل بـ50.72 في المائة من 2018 حين وصل 23210 إلى إيطاليا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.والمهاجرون في 2019 هم تونسيون (2654) وباكستانيون (1180) ومن ساحل العاج (1135).وبينهم 1618 قاصرا غير مرافقين، أي نحو ألف أقل من 2018 و14 ألفا أقل من 2017.

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