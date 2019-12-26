قتيلان بقصف جوي استهدف مدينة غرب العاصمة الليبية

2019/12/26 | 21:59

اخبار السعودية )- تعرضت مدينة الزاوية التي تبعد 40 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الخميس)، لقصف جوي أدى إلى سقوط قتيلين و20 جريحاً من المدنيين.وقال جمال بحر، عميد بلدية الزاوية في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «اثنين قُتِلا وأصيب 20 بجروح متفاوتة، جميعهم مدنيون، جراء استهداف قصف جوي مواقع مدنية في المدينة».وسقط معظم الضحايا، وأغلبهم من المارة، أمام عدد من المحال التجارية ومخزن تعرضت للقصف.كما سبب القصف دماراً جزئياً لصيدلية ومحل لبيع المواد الغذائية ومخبز، وأضراراً في عدد من السيارات.

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