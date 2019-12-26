2019/12/26 | 23:01

اخبار السعودية )- نفت مؤسسة الرئاسة التونسية، اليوم (الخميس)، وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، رداً على ما ورد في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير داخلية حكومة «الوفاق» في ليبيا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تحدث إردوغان في خطاب بأنقرة عن وجود اتفاق مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أثناء زيارته، أمس (الأربعاء)، إلى تونس، لدعم حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.

واليوم، تحدث وزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، في مؤتمر صحافي، بتونس العاصمة، عن تحالف مع تركيا والجزائر وتونس لدعم التعاون الاقتصادي، ولكن أيضاً «لدعم الاستقرار السياسي والأمني».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التونسية ترد على إردوغان: لا تحالف مع أي طرف في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة التونسية ترد على إردوغان: لا تحالف مع أي طرف في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).