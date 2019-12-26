اعتقال 20 يشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في تركيا

2019/12/26 | 23:01

اخبار السعودية )- أعلنت الشرطة التركية، اليوم (الخميس)، اعتقال عشرين شخصا في إسطنبول للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في إطار حملتها ضد المتطرفين قبل احتفالات رأس السنة الجديدة.وشنت الشرطة عمليات مداهمة متزامنة يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لـ48 موقعاً في أكبر مدن البلاد، بحسب المصادر التي أكدت اعتقال 20 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم المتطرف، من دون كشف هويات المعتقلين.وفي 2017 تعرض ناد ليلي في إسطنبول إلى هجوم ليلة رأس السنة قتل خلاله 39 شخصا، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

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