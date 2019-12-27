مع عودتها إلى الأضواء من مسرح «مرايا»... هذا ما قالته عزيزة جلال

2019/12/27 | 00:03

اخبار السعودية )- بكلمات مليئة بالشكر والعرفان لكل من ساندها ووقف معها وأعادها إلى الساحة الفنية مجدداً بعد غياب طويل، استهلّت الفنانة عزيزة جلال حفلها الاستثنائي على مسرح «مرايا»، ضمن مهرجان «شتاء طنطورة»، بمحافظة العلا (شمال غربي السعودية).ومع أول عودة إلى أضواء المسرح وظهور الأول منذ 30 عاماً، قالت أيقونة الغناء العربي الأصيل أمام جمهورها: «أول حاجة مساء الخير، أشكركم على حضوركم، وجيتوا عشان تسمعوني بعد الغياب الطويل.بس أنا ما غبت عنكم وانتوا ما غبتوا عني.أنا رجعت بمحبتكم.وبغنّي بمحبتكم.ورجعت لأقول شيء بسيط في هالفرح الموجود في بلدنا».

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