كتلة «البناء» تنتقد صالح... والعيداني لا يزال مرشحاً لترؤس الحكومة

2019/12/27 | 00:03

اخبار السعودية )- دعا تحالف «البناء»، الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي، مساء اليوم (الخميس)، البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الرئيس العراقي برهم صالح لحنثه اليمين وخرقه الدستور، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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