صالح يفضل الاستقالة على تجاهل صوت الشارع

2019/12/27 | 02:38

اخبار السعودية )- أربك الرئيس العراقي برهم صالح الترتيبات الجارية لتسمية مرشح كتلة «البناء» أسعد العيداني لرئاسة الوزراء، بعد رفضه تكليف الأخير استجابة «لإرادة الشعب» وعرضه الاستقالة.

وقال صالح، في رسالة إلى رئيس البرلمان، إن «المصلحة العليا للبلاد تفرض مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة» الذي شدد على ضرورة «أن يكون عامل تهدئة للأوضاع، و(شخصية) غير جدلية، ويستجيب لإرادة الشعب».

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