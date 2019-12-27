2019/12/27 | 08:21

اخبار السعودية )- بعيد وضع استقالته بين أيدي البرلمان، شهد الرئيس العراقي برهم صالح، هجمة إيرانية الملامح، تمثلت بحملة انتقادات وتخوين طالته من قبل فصائل وكتل برلمانية موالية لإيران.وفي التفاصيل، اتهم تحالف "البناء"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمة إيرانية على رئيس العراق والسيستاني يصوم عن السياسة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجمة إيرانية على رئيس العراق والسيستاني يصوم عن السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).