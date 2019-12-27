المفوضية الأوروبية قلقة على مستقبل العلاقة مع لندن

2019/12/27 | 11:25

اخبار السعودية )- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن «القلق البالغ» إزاء احتمال عدم إتمام مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بحلول نهاية 2020، وذلك في مقابلة صحافية نُشرت اليوم (الجمعة).

وقالت فون دير لايين التي تسلمت مهماتها على رأس المفوضية الأوروبية في بداية ديسمبر (كانون الأول)، في حديث إلى صحيفة «ليزيكو» الفرنسية الاقتصادية: «أنا قلقة للغاية إزاء الوقت الضيق الذي نملكه».

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