اليابان تقرر نشر سفينة عسكرية وطائرتين في الشرق الأوسط

2019/12/27 | 11:25

اخبار السعودية )- أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم (الجمعة)، أن طوكيو سترسل سفينة عسكرية وطائرتي استطلاع لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط، ولكن من دون أن تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشهيد سوغا، للصحافيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن طوكيو سترسل مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي 3 سي».

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