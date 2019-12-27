تحذير من «أكبر انقراض للأنواع منذ اختفاء الديناصورات»

2019/12/27 | 12:58

اخبار السعودية )- حذر الصندوق العالمي للطبيعة من «أكبر انقراض للأنواع منذ اختفاء الديناصورات».وأشار الصندوق إلى القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، التي تضم حالياً أكثر من 30 ألف حيوان مهدد، من بينهم 6400 حيوان مهدد بالانقراض، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.ويرى عضو مجلس إدارة الصندوق، إبرهارد براندس، علاقة بين احترار المناخ وانقراض الأنواع؛ حيث قال: «احترار الأرض يغير النظام البيئي بسرعة بالغة.كثير من الحيوانات والنباتات لا تستطيع التأقلم بالسرعة الكافية».

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