لماذا لم تزر الملكة إليزابيث زوجها الأمير فيليب بالمستشفى؟

2019/12/27 | 12:58

اخبار السعودية )- نقل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ودوق إدنبرة، البالغ من العمر 98 عاماً، إلى المستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، على متن مروحية قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، للعلاج من تعرضه لطارئ صحي.

لكن الأمر الذي أثار دهشة كثير من المواطنين البريطانيين هو عدم ذهاب الملكة إليزابيث لزيارة زوجها طوال الأيام الأربعة التي قضاها بالمستشفى.

ووفقاً لصحيفة «إكسبرس» البريطانية، فقد أرجعت الخبيرة الملكية فيكتوريا آربيتر، هذا التصرف المثير للجدل الذي قامت به الملكة إليزابيث إلى عدة أسباب.

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