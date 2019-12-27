2019/12/27 | 12:58
(اخبار السعودية)- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الجمعة، المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات.وقال خلف لوكالة الأنباء
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية للمحتجين: قطع الطرقات تخريب) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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