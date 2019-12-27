القوات العراقية للمحتجين: قطع الطرقات تخريب

2019/12/27 | 12:58

اخبار السعودية )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الجمعة، المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات.وقال خلف لوكالة الأنباء

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