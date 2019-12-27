أميركا تقترح تطبيق رخصة إلكترونية لـ«الدرونز»

2019/12/27 | 13:29

اخبار السعودية )- كشف منظّمون أميركيون، أمس (الخميس)، عن اقتراح لإلزام الطائرات المسيّرة الخاصة (الدرونز) باستخدام نظام لتحديد الهوية عن بعد، ما يشبه رخصة إلكترونية للتعريف بالطائرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لضمان سلامة الطيران.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، سيخضع الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لفترة انتظار تمتد لشهرين، يتم خلالها تلقي التعليقات والاعتراضات قبل تبني حكم نهائي.وتقول إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرات المسيّرة تعد قطاعاً سريع النمو في عالم النقل؛ حيث يوجد نحو 1.5 مليون طائرة مسيّرة و160 ألف طيّار عن بعد مسجلين لديها.

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