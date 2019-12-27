235 ألفاً نزحوا في محافظة إدلب خلال أسبوعين هرباً من القصف

2019/12/27 | 15:02

اخبار السعودية )- نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال أسبوعين بسبب التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، تزامناً مع تكثيف قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة.ويتعرض ريف إدلب الجنوبي منذ أسبوعين لقصف تشنه طائرات سورية وأخرى روسية، يتزامن مع تقدم لقوات النظام على الأرض في مواجهة الفصائل المعارضة، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وتحديداً في محيط مدينة معرة النعمان، ثانية كبرى مدن محافظة إدلب.

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