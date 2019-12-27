سلحفاة «غاضبة» تشعل النار في منزل ببريطانيا

2019/12/27 | 15:02

اخبار السعودية )- أشعلت سلحفاة «غاضبة» النار في المنزل الذي تقيم فيه ببريطانيا في يوم عيد الميلاد، ولم تبدُ مسرورة عندما أخمد رجال الإطفاء الحريق وقاموا بإنقاذها، وفقاً للمسؤولين.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد قالت خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة إ**** إن السلحفاة، التي تبلغ من العمر 45 عاماً، كانت في المنزل بمفردها بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، عندما اصطدمت بمصباح كهربائي، ليسقط على فراشها ويشعل النيران فيه ثم في المنزل بأكمله.

وبعد ذلك، انطلق جرس إنذار الحريق بالمنزل، ليسمعه أحد الجيران ويتصل برجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى المنزل بعد وقت قصير ونجحوا في إخماد الحريق وإنقاذ السلحفاة.

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