الجيش الروسي وضع في الخدمة صاروخ «أفانغارد» العابر للقارات

2019/12/27 | 16:04

اخبار السعودية )- أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، أن أول صواريخ «أفانغارد» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وُضعت في الخدمة، بحسب بيان رسمي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن «أول فوج من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية ضمن منظومة أفانغارد وضعت في الخدمة الساعة 10,00 بتوقيت موسكو (07,00 ت غ)».ويمر مسار صاروخ «أفانغارد» على ارتفاع بضع عشرات الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.وهو يتميز بقدرته الفائقة على المناورة لمنع وسائل الدفاع من تحديد مساره معلومات عنه لاعتراضه.

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