بسبب صورة والدها... ابنة بروس لي تقاضي سلسلة مطاعم

2019/12/27 | 16:04

اخبار السعودية )- ذكرت صحيفة «ذا بيبر» الصينية الإلكترونية أن شركة، تديرها ابنة بروس لي، رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين لاستخدامها صورة نجم الكونغ فو الراحل في شعارها دون تصريح، وطلبت تعويضاً يتجاوز 210 ملايين يوان (30 مليون دولار).ورفعت شركة «بروس لي إنتربرايزس»، التي ترأسها شانون لي، ومقرها كاليفورنيا، دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي، أول من أمس (الأربعاء)، ضد سلسلة «ريل كونغ فو» للوجبات السريعة، وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة ودفع 88 ألف يوان (12578 دولار) إضافية لتغطية التكاليف القضائية.

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