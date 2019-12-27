كتلة برهم صالح: على القوى السياسية تفهم موقف الرئيس

2019/12/27 | 17:37

اخبار السعودية )- شددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الجمعة، على القوى السياسية تفهم موقف الرئيس برهم صالح.وأضافت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (التي ينتمي إليها الرئيس العراقي) أنه يجب على القوى

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