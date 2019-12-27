الصين تطلق صاروخاً في إطار الاستعداد لعملية استكشاف المريخ

2019/12/27 | 18:08

اخبار السعودية )- أطلقت الصين، اليوم (الجمعة)، احد أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة لمهتها المخطط لها إلى المريخ عام 2020.وانطلق الصاروخ «لونغ مارش 5» من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان الساعة 8:45 مساء (12,45 ت غ)، وفق ما أظهرته لقطات بثّها التلفزيون الرسمي.وكان المسؤول في الأكاديمية الصينية للعلوم وكبير علماء برنامج استكشاف القمر يانغ تسي يوان قج أعلن أن الصين ستبدأ مهمة استكشاف المريخ عام 2020، وذلك خلال أعمال منتدى الأقمار الصناعية 2019 الذي أقيم في مقاطعة شاندونغ.وأوضح إن عملية الاستكشاف ستُجرى بواسطة قمرين صناعيين ومسبار وعربة، وأن عربة المريخ أصبحت جاهزة.

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