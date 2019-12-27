خدع بحثية مسلية لمحرك «غوغل»... تعرف عليها

2019/12/27 | 18:08

اخبار السعودية )- نشرت مجلة «التايم» الأميركية عدة خدع بحثية مضحكة يقدمها محرك البحث «غوغل» لمستخدميه بغرض تسليتهم والترفيه عنهم.وهذه الخدع هي:1 - جملة do a barrel roll:إذا قمت بكتابة جملة «do a barrel roll» على محرك بحث «غوغل»، فستُفاجأ بدوران الصفحة بشكل كامل تماماً، وكأنك تلعب مع أصدقائك لعبة «لف الزجاجة» المعروفة.2 - كلمة Askew:عند قيام الشخص بالبحث عن كلمة «Askew» بمعنى استمالة، سيفاجأ بميل النتائج الظاهرة على الشاشة.3 - مصطلح Zerg Rush:

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