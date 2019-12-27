السيسي وبوتين يتوافقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

2019/12/27 | 18:39

اخبار السعودية )- استعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم (الجمعة)، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في ليبيا.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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