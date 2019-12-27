بعيد خروجه من الجامع.. اغتيال مشجع رياضي جنوب العراق

2019/12/27 | 18:39

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث الجمعة باغتيال المشجع الرياضي المعروف في البصرة، "مزعل شلاكه المنتفجي"، والمكنى بـ "أبو حربي" في قضاء الزبير.وقال مصدر أمني إن مسلحين بمسدسات كاتمة للصوت يستقلون دراجة نارية

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