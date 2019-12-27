2019/12/27 | 20:12

اخبار السعودية )- أعلنت أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، الخميس، العثور على «شواهد قبور» قرب الحرم المكي تعود إلى 754 سنة.

وذكرت الأمانة في تغريدة على «تويتر»، أنه «أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار (مقابر المعلاة) عُثر على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ». ?s=20

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