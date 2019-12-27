2019/12/27 | 20:43

اخبار السعودية )- كشفت إحصائية رسمية، اليوم (الجمعة)، أن نصف الفتيات السعوديات يدّخرن جزءاً من دخلهم الشهري، كأعلى من الشبان، بنسبة 7 في المائة.وأفاد مسح «تنمية الشباب السعودي»، الذي نفّذته «الهيئة العامة للإحصاء» خلال الربع الثاني من عام 2019، بأنه بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءاً من دخلهم الشهري 44.71 في المائة، تمثل نسبة الذكور منهم 43.62 في المائة، والإناث 50.19 في المائة، في حين أفاد 68.91 في المائة من الشباب بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية، نسبة الذكور منهم 69.59 في المائة، أما الإناث 70.48 في المائة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية رسمية: نصف السعوديات يدّخرن... وأعلى من الشبان بـ7 %) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصائية رسمية: نصف السعوديات يدّخرن... وأعلى من الشبان بـ7 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).