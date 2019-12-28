فريق يريد أرضاً... فريق يريد بنكاً

2019/12/28 | 00:20

اخبار السعودية )- عرّفتنا الثورة في لبنان إلى ملامح كثيرة لم نكن نعرفها أو نألفها.شاهدنا أمام أعيننا مدى الفقر والبؤس والأحزان في بعض المدن والأحياء.بيوت من غرفة واحدة، وعائلات مرضى من دون دواء، وصالات أثاثها فقط البطانيات والأغطية العتيقة.تعرّفنا إلى مشاهد لم تكن موجودة حتى في ذروة الحرب: رجال ونساء يبحثون في أكياس القمامة عن بقايا الطعام.وشبّان يبحثون، مثل فقراء الهند، عن زجاجات البلاستيك الفارغة لبيعها.عرّفتنا الثورة إلى آباء ينتحرون حرقاً لأنهم غير قادرين على تسديد أقساط أبنائهم، وإلى أمّهات جائعات.لكن الثورة كشفت أيضاً عن شعب يدعو إلى الاعتزاز.

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