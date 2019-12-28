حلفاء إيران يصعّدون حملتهم ضد صالح

2019/12/28 | 00:51

اخبار السعودية )- عمق تلويح الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة أزمة تسمية رئيس وزراء جديد خلفاً لعادل عبد المهدي، فيما طالبت كتلة البناء القريبة من إيران - التي رفض ثلاثة من مرشحيها- بمحاسبة صالح.

ودعت {البناء} البرلمان إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور».

من جهته، اختار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الصمت إزاء ما يجري واكتفى ممثله في كربلاء، أحمد الصافي، بالإشارة في خطبة الجمعة أمس بانتقاد «عدم سماع أهل الحكمة والعقل».

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