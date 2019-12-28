العراق.. هجوم على قاعدة عسكرية في كركوك ومقتل أميركي

2019/12/28 | 01:53

اخبار السعودية )- أكد مسؤولون أميركيون لـوكالة "رويتروز"، فجر السبت، مقتل متعاقد مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك.كما أضافوا "إن عدة عسكريين أصيبوا ولكن من المعتقد أنهم عادوا للخدمة".وكان

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