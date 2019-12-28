2019/12/28 | 07:50

اخبار السعودية )- شهدت العاصمة العراقية بغداد، ليل الجمعة، توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بها.وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجو العراق يتمسكون بمرشح مستقل.. والخزعلي يهدد صالح) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجو العراق يتمسكون بمرشح مستقل.. والخزعلي يهدد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).