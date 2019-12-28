مقتل 30 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

2019/12/28 | 11:11

اخبار السعودية )- قال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن 30 شخصاً على الأقل قتلوا حينما انفجرت سيارة مفخخة في مقديشو، مضيفاً أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأفاد إسماعيل مختار وكالة الأسوشييتد برس للأنباء أن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا في الهجوم ويجري نقلهم إلى المستشفيات.

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