أستراليا تترقب موجة حارة وتتخوّف من نشوب حرائق جديدة

2019/12/28 | 11:11

اخبار السعودية )- تستعد أستراليا لظروف جوية قاسية وتترقب اليوم (السبت) موجة حارة على ساحلها الشرقي.ولهذا السبب رفعت العاصمة كانبرا درجة التحذير من حدوث حرائق وأصدرت حظراً على إشعال النار بعدما وصلت درجة الحرارة في المدينة إلى 38 درجة مئوية.

وتواصلت اليوم جهود تطهير الأراضي المحيطة بمناطق الحرائق في مدينة سيدني، كبرى مدن أستراليا من حيث عدد السكان، قبل موجة من القيظ يتوقع أن تضرب المدينة الاثنين والثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويُحتمل أن تتصاعد خطورة اندلاع حرائق الأسبوع المقبل مع وصول درجة الحرارة إلى 43 في سيدني، كما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

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