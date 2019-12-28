الأمم المتحدة تؤيّد اقتراحاً روسياً لوضع ميثاق جديد لجرائم الإنترنت

2019/12/28 | 12:44

اخبار السعودية )- أيّدت الأمم المتحدة اقتراحاً تقدّمت به روسيا لوضع ميثاق جديد بشأن جرائم الإنترنت، الأمر الذي أثار قلق المجموعات الحقوقية والقوى الغربية التي تخشى أن يفضي إلى تقييد الحريات.وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، القرار الذي رعته روسيا ودعمته الصين والذي سيتم بموجبه تشكيل لجنة خبراء دولية عام 2020.وجاء في القرار أن اللجنة ستعمل على وضع «ميثاق دولي شامل يتعلّق بمواجهة استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لأغراض جرمية».وتخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ومجموعات حقوقية أن تُستخدم لغة النص لتشريع قمع حرية التعبير في وقت تعتبر دول عدة أن انتقاد الحكومة «جريمة».

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