2019/12/28 | 13:00

اخبار السعودية )- قال متحدث باسم العشائر العربية العراقية، الشيخ مزاحم الحويت، اليوم السبت، إن قبول الرئيس العراقي، برهم صالح، تولي أسعد العيداني رئاسة الحكومة العراقية يعني قبوله تولي قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم

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