مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

2019/12/28 | 13:15

اخبار السعودية )- أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي، وإصابة كثير من العسكريين، أمس (الجمعة)، وهم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، فإنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.

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