البرلمان التركي ربما يصوّت هذا الأسبوع على إرسال قوات إلى ليبيا

2019/12/28 | 13:15

اخبار السعودية )- طلب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا من المشرعين أن يكونوا مستعدين للنظر في مقترح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، طبقا لما ذكرته قناة «تي.آر.تي» التلفزيونية التركية.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم (السبت) عن قناة «تي.آر.تي» قولها إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر، وربما يُجرى التصويت في الثاني يناير (كانون الثاني) المقبل.وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من يناير، في تمهيد لتدخل عسكري مباشر في ليبيا.

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