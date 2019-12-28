وفاة أحد منقذي «فتية الكهف» جراء عدوى أصيب بها خلال العملية

2019/12/28 | 14:17

اخبار السعودية )- قال مسؤولون إن أحد أعضاء فريق الإنقاذ الذي أنقذ 12 صبياً ومدربهم لكرة القدم من كهف غمرته المياه في تايلاند العام الماضي، توفي متأثراً بعدوى أصيب بها خلال عملية الإنقاذ.والرقيب بيروت باكبارا الذي توفي هو أحد أفراد القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية، وكان قد أصيب بعدوى في الدم خلال عملية إنقاذ «فتية الكهف».وذكر بيان للبحرية التايلاندية أمس (الجمعة) أن باكبارا كان تحت إشراف طبي خلال مرضه لمدة عام، لكن حالته ساءت وتوفي أمس (الجمعة).وقال مسؤول في محافظة ساتون إن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن البحرية التايلاندية قررت دفن باكبارا على الفور، أمس (الجمعة)، بعد وفاته.

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