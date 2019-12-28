مصرع 6 بينهم أجانب بتصادم حافلتين جنوب شرقي القاهرة

2019/12/28 | 14:17

اخبار السعودية )- أفاد مصدر أمني مصري بمصرع ستة أشخاص، بينهم أجانب، وإصابة 32 آخرين اليوم السبت في حادث تصادم حافلتي ركاب في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، جنوب شرقي القاهرة.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن حادث تصادم وقع صباح اليوم بين حافلة سياحية وآخرى نقل عام بطريق «السخنة - الزعفرانة» ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص بينهم أجانب وإصابة 32 آخرين.وأضاف المصدر أن رجال المرور والإسعاف انتقلوا إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.وأشار إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة بينهم حالات خطرة.

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