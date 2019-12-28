مسيرات في ساحات بغداد وذي قار.. ونفط الناصرية معلق

2019/12/28 | 17:39

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث بتزايد أعداد المتظاهرين في ساحات العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بتكليف رئيس حكومة بعيد عن الأحزاب السياسية.وكان أهالي مدينة الحرية

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