هونغ كونغ: الاحتجاجات تنتقل إلى مراكز التسوّق

2019/12/28 | 17:54

اخبار السعودية )- قبضت الشرطة في هونغ كونغ على 12 متظاهراً واستخدمت رذاذ الفلفل، اليوم (السبت)، لتفريق احتجاج في مركز للتسوق يهدف إلى تعطيل عمليات البيع في المتاجر قرب الحدود مع البر الرئيسي الصيني.

وينظم المحتجون احتجاجاتهم في مراكز التسوق في أنحاء هونغ كونغ منذ الأسبوع الماضي.



وشارك أكثر من مئة شخص السبت في مسيرة عبر مركز للتسوق في شيونغ شوي وهم يهتفون «عودوا إلى الصين».



وأدى الاحتجاج إلى إغلاق الكثير من المتاجر مبكرا بينما هرع متسوقون لمغادرة المركز، وفق وكالة رويترز.

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