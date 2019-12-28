في فرنسا... مراقبة مواقع التواصل لكشف المتهربين من الضرائب

2019/12/28 | 18:25

اخبار السعودية )- أقرت المحكمة الدستورية في فرنسا إعطاء الحق للحكومة لوضع خططها من أجل مراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن المتهربين من الضرائب.ويعني ذلك السماح لموظفي هيئة الضرائب والجمارك بفحص الصفحات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشوراتهم وصورهم، بحثاً عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات، حسب ما ذكرته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).وتأتي تلك القواعد الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يشمل تعديلات على قوانين الضرائب.وواجه القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

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