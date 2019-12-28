جديد مجزرة ذي قار جنوب العراق.. اتهامات ووثائق مسربة

2019/12/28 | 19:12

اخبار السعودية )- حصلت "العربية.نت" على وثائق سرية تكشف خطة المشرف الأمني لمحافظة ذي قار للتعامل مع المتظاهرين.وقد شملت الخطة بحسب تلك الوثائق مناطق تمركز أفرع الأمن والهدف الأساسي لها.يأتي هذا بالتزامن مع إصدار قائد

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