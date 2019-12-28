واشنطن: إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في الشرق الأوسط

2019/12/28 | 19:27

اخبار السعودية )- قال توماس مودلي، القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، أمس (الجمعة)، إن إيران قد تقوم «بأعمال استفزازية» في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل رغم فترة هدوء نسبي.

وقال مودلي، لوكالة «رويترز» للأنباء: «أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك...



وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك»، دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وأضاف: «ليس هناك ما يؤشر لي على أن هناك تغيرا في توجه القيادة قد ينبئ بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه...



إلا إذا تغير النظام هناك».

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