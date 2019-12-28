بالصور... قناع توت عنخ آمون بالأكواب يدخل مصر «غينيس»

2019/12/28 | 19:27

اخبار السعودية )- أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (السبت)، أن المتحف المصري الكبير شهد فعالية تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.

وعلى أنغام الهارب قام مجموعة من الشباب المصريين خلال الفعالية بتنفيذ تصميم قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 مترا مربعا، وذلك بالساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصري الكبير في أجواء من الحماس والبهجة.

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