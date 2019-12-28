لأول مرة... متظاهرون يوقفون إنتاج حقل نفطي منذ بدء الاحتجاجات في العراق

2019/12/28 | 21:00

اخبار السعودية )- توقف الإنتاج في حقل «الناصرية» النفطي في جنوب العراق، اليوم (السبت)، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما قالته مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).وتوقف الإنتاج، أمس (السبت)، حين قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي، مطالبين بوظائف، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.وأكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية إنْ لم يستمر طويلاً.

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