مظاهرة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة اللبناني المكلف

2019/12/28 | 23:49

اخبار السعودية )- تجمع عشرات الأشخاص في بيروت، اليوم (السبت)، أمام منزل رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، حيث طالبوا باستقالته وذلك بعد مرور 10 أيام على اختياره لهذا المنصب.

وقال متظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف: «نحن هنا لإسقاط حسان دياب، فهو لا يمثلنا وهو أحدهم»، في إشارة إلى أقطاب الحياة السياسية اللبنانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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