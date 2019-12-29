ملاحقة المعزين في المقابر

2019/12/29 | 01:22

اخبار السعودية )- مشهد رجال الأمن وهم يدفعون الناس بالقوة من المقبرة، الذين جاءوا للعزاء وزيارة أحبابهم، ممن قتلوا في الانتفاضة الماضية، يبيّن أن النظام في طهران فقد عقله، وأنه في رعب يخشى حتى من أشباح الموتى.صار هو الخائف على وجوده بعد أن كان العالم يخاف منه.ونرى كيف صار الاستنفار على كل الأصعدة سمة تصرفاته هذه الأيام.فقد عاد إلى قطع الإنترنت عن أربعين مليون مستخدم، رغم أهميته لتسيير حاجات الحكومة والناس.ويمارس التشويش على وسائل الإعلام الخارجية لحجب انتشار الأخبار والآراء السيئة ضده.

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