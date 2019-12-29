بوادر أزمة دبلوماسية بين طهران والكويت

2019/12/29 | 01:53

اخبار السعودية )- استدعت طهران، أمس، القائم بأعمال السفارة الكويتية على خلفية عقد مؤتمر مناوئ لإيران في الكويت.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران «احتجاجاً على احتضان الكويت مؤتمراً ضد الجمهورية الإسلامية، واستقبالها قادة إرهابيين في الجماعات المعارضة لإيران، وتصريحات بعض المسؤولين الكويتيين المعادية لإيران».



ووفقاً للبيان، فقد «سلمت الخارجية (الإيرانية) مذكرة احتجاج شديد اللهجة للقائم بالأعمال الكويتي».

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