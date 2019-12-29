العراق.. المتظاهرون يلوّحون بإجراءات تصعيدية

2019/12/29 | 08:05

اخبار السعودية )- خرجت تظاهرات من ساحة التحرير، مساء السبت، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقار حزبية عدة، وذلك في آخر تطورات التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية للعراق.كما نظم المئات من المحتجين في

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